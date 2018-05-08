На Урале спасли с отколовшейся льдины трех школьниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали трех детей с отколовшейся льдины на пруду в городе Кушва Свердловской области, сообщает во вторник региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о детях на льду поступило в понедельник в 21.21 по местному времени (19:21 мск). Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось около 40 метров "по горло в ледяной воде" пробираться до льдины, где находились девочки, сообщает управление.

"С помощью спасательной веревки и лестницы-палки со льдины пожарные снимали одну за одной девочек и на руках переносили на берег. Дети получили общее переохлаждение и были доставлены в ЦГБ Кушвы. После осмотра медиками девочки… были переданы родителям", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, школьницы решили прогуляться по льду, не осознавая опасности. Толщина льда на Кушвинском городском пруду в начале мая – около 15-20 см, но его структура очень пористая и непрочная.

Ведомство отмечает, что это уже второе происшествие за май с участием детей на свердловских водоемах. Ранее, 3 мая, в Екатеринбурге у коллективного сада "Авиатор" в реке Исеть утонула полуторагодовалая девочка, которая осталась без присмотра родителей.