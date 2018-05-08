В Югре мошенники обокрали пенсионерку, притворившись сотрудниками Минфина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая — РИА Новости. Мошенники, представившиеся сотрудниками министерства финансов, менее чем за неделю похитили у пенсионерки из Ханты-Мансийского автономного округа 500 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление МВД.
Как пояснили в УМВД, женщина перезвонила по указанному телефонному номеру, в ходе разговора узнав, что для получения компенсации необходимо оплатить страховой взнос и 44 тысячи рублей, чтобы вывести положенные ей средства из-за границы. После этого пенсионерке сообщили о поступлении денег в округ, однако через несколько дней позвонили вновь, заявив, что сумма выплат увеличилась.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции ищут причастных к этому преступлению.