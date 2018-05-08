В Бурятии назвали благополучной семью, в которой пропал ребенок

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Семья двухгодовалого ребенка, пропавшего в Бурятии при странных обстоятельствах, является благополучной, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по региону Дмитрий Столяров.

В понедельник СК сообщил, что 6 мая вечером в Иволгинском районе Бурятии пропал двухгодовалый мальчик. По данным ведомства, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Женщина вернулась через 20 минут, но сына там уже не было. Дети не заметили, как он пропал.

Позднее на берегу реки, протекающей возле дачного поселка, была обнаружена надпись "умрет". Следователи выясняют, кто сделал эту надпись и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика, возбуждено уголовное дело о похищении. Поиски ребенка, в которых участвуют следователи, полицейские, волонтеры и сотрудники администрации, идут вторые сутки.

"Семья благополучная, кроме пропавшего ребенка, есть еще дети", — сказал Столяров.