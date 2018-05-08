В Красноярске во Дворце спорта произошел пожар

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. В красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, расположенном на острове Отдыха между берегов Енисея, произошел пожар. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.

Сообщение о возгорании поступило в 05.32 (01.32 мск). Пожару присвоили третий ранг сложности.

Погибших и пострадавших нет, отметил Якимов.

Он добавил, что пока нет информации о площади и месте пожара.

По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.