На станции "Гостиный двор" в Петербурге неизвестный распылил газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Неизвестный злоумышленник в понедельник днем в Петербурге распылил газ в подземном вестибюле станции метро "Гостиный двор", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Ранее в соцсетях появились сообщения очевидцев, что в метро Петербурга неизвестный злоумышленник распылил газ, предположительно, использовав перцовый баллончик.

"Хулиганские действия были совершены около 16 часов в вагоне с выходом на платформу станции "Гостиный двор", — сказала Шавель.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Для устранения последствий была задействована дополнительная вентиляция.