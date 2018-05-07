Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейского в ходе акции 5 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник арестовал на два месяца участника несанкционированной акции оппозиции 5 мая, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга (ОПС).

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Цакунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК РФ, сроком на два месяца, по 4 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в воскресенье Цакунову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения.

В ходе избрания меры пресечения Цакунов вину не признал. Как сообщила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, Цакунов является одним из задержанных за нарушения на несанкционированной акции в минувшую субботу.

Представитель управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу заявил РИА Новости, что ведомство не комментирует данное дело.

Ранее региональное ГУ МВД сообщало, что в субботу в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняло участие около двух тысяч человек, в отделы полиции были доставлены около 200 активных участников. В воскресенье в районные суды Санкт-Петербурга поступили административные протоколы по части первой статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и частям пятой и восьмой статьи 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия") в отношении 106 человек. Часть из них не была принята к рассмотрению, поскольку протоколы были составлены на несовершеннолетних. Суды назначают наказание в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей.

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, штрафы 150 тысяч рублей и аресты на срок десять суток получили двое задержанных, еще трое получили наказание в виде 20 часов общественных работ с арестом на срок десять суток.

Участники несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального собрались в субботу в Александровском саду. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект. Как передавал корреспондент РИА Новости, по пути участники акции сломали несколько пластиковых ограждений на проезжей части и забор вдоль тротуара. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОНа и грузовиками Росгвардии.