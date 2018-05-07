При возгорании маршрутки в Нижнем Новгороде никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Маршрутное такси, в котором находилось 26 пассажиров, загорелось на одном из мостов в Нижнем Новгороде, люди самостоятельно покинули транспорт, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

"Сообщение о пожаре в находящейся на Канавинском мосту маршрутке поступило в 16.24 мск. Выяснилось, что горит маршрутное такси №7. Когда на место происшествия приехали спасатели, огонь распространился на площади 10 кв. метров. Изначально в транспорте находилось 26 пассажиров и водитель. Все они самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных", — сказал собеседник.

Он добавил, что огонь потушили в 16.40. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

На Канавинском мосту горит маршрутка

Движение транспорта по Канавинскому мосту перекрыто. Горит маршрутка.https://t.co/fOXGx4FD5f pic.twitter.com/2fldyr2115 — Нижний Новгород (@Online_NN) 7 мая 2018 г.

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