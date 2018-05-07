При возгорании маршрутки в Нижнем Новгороде никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Маршрутное такси, в котором находилось 26 пассажиров, загорелось на одном из мостов в Нижнем Новгороде, люди самостоятельно покинули транспорт, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Он добавил, что огонь потушили в 16.40. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
На Канавинском мосту горит маршрутка— Нижний Новгород (@Online_NN) 7 мая 2018 г.
Движение транспорта по Канавинскому мосту перекрыто. Горит маршрутка.https://t.co/fOXGx4FD5f pic.twitter.com/2fldyr2115