В Чувашии в парке нашли мертвого младенца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в парке в Новочебоксарске, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.

Тело младенца было найдено на территории парка культуры и отдыха "Ельниковская роща" вечером 5 мая.

"Следственными органами по факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.

Расследование уголовного дела продолжается.