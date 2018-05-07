Мосгорсуд оставил в СИЗО бывших дагестанских чиновников

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и трех других фигурантов дела о мошенничестве, отказавшись переводить их под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, его бывшим заместителям — Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования Шахабасу Шахову — по одному (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Все защитники просили постановление о продлении срока стражи отменить и перевести обвиняемых под домашний арест.
Адвокат Гамидова Сергей Капучтин заявил, что Басманный суд формально отнесся к рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока ареста.
Мотивируя свое требование о переводе Гамидова под домашний арест, адвокат Капустин отметил, что следствие по делу длится почти три года. За это время, считает защитник, все возможные доказательства могли быть собраны, а свидетели по делу — допрошены. В данный момент, по его словам, идет бумажная волокита по делу и Гамидов не может помешать следствию.
Защитники Исаева, прося перевести его под домашний арест, указали, что тот жалуется на обмороки, головные боли, онемение конечностей тела. Дальнейшее содержание Исаева в СИЗО, считают адвокаты, усугубит состояние его здоровья.
Прокурор Екатерина Иванникова также отметила, что по делу идет активная стадия сбора доказательств и планируется допросить большое количество свидетелей. Нарушений в постановлении суда первой инстанции генпрокуратура не нашла.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.