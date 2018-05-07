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Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывших дагестанских чиновников

Сюжет:
Уголовное дело против чиновников в Дагестане (81)
15:1207.05.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Московского городского суда. Архивное фотоЗдание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и трех других фигурантов дела о мошенничестве, отказавшись переводить их под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Постановление Басманного суда Москвы от 3 апреля о продлении срока содержания под стражей в отношении Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова до 30 июня оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, его бывшим заместителям — Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования Шахабасу Шахову — по одному (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Архив
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Речь идет о строительстве детского сада и изолятора временного содержания для мигрантов в республике. По подсчетам следствия, действиями обвиняемых бюджету республики нанесен ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

Все защитники просили постановление о продлении срока стражи отменить и перевести обвиняемых под домашний арест.

Адвокат Гамидова Сергей Капучтин заявил, что Басманный суд формально отнесся к рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока ареста.

Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы. архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Главное, чтоб следователь в предоставил ходатайство, указал в нем номер уголовного дела, данные обвиняемых и дату, до которой необходимо продлить арест. И все", — сказал адвокат Капустин, отметив, что судья первой инстанции в своем постановлении в качестве обоснования продления срока ареста сослался на показания потерпевшего на Гамидова, однако в деле экс-чиновников Дагестана, по словам защитника, потерпевший отсутствует.

Мотивируя свое требование о переводе Гамидова под домашний арест, адвокат Капустин отметил, что следствие по делу длится почти три года. За это время, считает защитник, все возможные доказательства могли быть собраны, а свидетели по делу — допрошены. В данный момент, по его словам, идет бумажная волокита по делу и Гамидов не может помешать следствию.

Пачка денег. Архивное фото
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Сам Гамидов подтвердил, что бежать ему некуда и незачем. "Такой цирк, как в Басманном суде, я вижу первый раз в жизни. Никаких доказательств не нужно — бумажку следователь приносит и тебя сажают", — сказал Гамидов, назвав свой арест "политическим заказом перед выборами".

Защитники Исаева, прося перевести его под домашний арест, указали, что тот жалуется на обмороки, головные боли, онемение конечностей тела. Дальнейшее содержание Исаева в СИЗО, считают адвокаты, усугубит состояние его здоровья.

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Следователь в свою очередь отметил в суде, что несмотря на высказывания адвокатов, волокиты по делу нет. "Если адвокатам не предъявляются постановления и иные материалы — это не значит, что следствие не ведется. Со всеми материалами защитники ознакомятся по окончанию предварительного следствия", — сказал следователь СКР в суде.

Прокурор Екатерина Иванникова также отметила, что по делу идет активная стадия сбора доказательств и планируется допросить большое количество свидетелей. Нарушений в постановлении суда первой инстанции генпрокуратура не нашла.

Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Суд продлил арест бывшему врио премьера Дагестана Гамидову
В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.

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