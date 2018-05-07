В Ярославле арестовали боевиков ИГ*, планировавших теракты

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Суды в Ярославле постановили поместить под стражу троих членов международной террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших, по данным ФСБ, теракты на территории России, сообщила РИА новости в понедельник пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Ранее сообщалось, что 3-4 мая сотрудники ФСБ задержали пятерых членов ИГ*, планировавших теракты в России. По данным спецслужб, координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В суды Ярославля поступили материалы в отношении трех лиц, подозреваемых в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации "Исламское государство"*, — сказала Сарбунова. — Все материалы в субботу были рассмотрены. Ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей были удовлетворены.

Она добавила, что мужчины арестованы на два месяца.

*Террористическая организация, запрещенная в России