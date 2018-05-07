В Смоленске потушили пожар в колбасном цеху

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Пожар в колбасном цеху в Смоленске полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается, сообщило ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в колбасном цеху поступило в понедельник в 8.27 мск. Площадь здания, в котором произошло возгорание, составляет 3,5 тысячи метров. При помощи пенной атаки пожар удалось локализовать.

"По состоянию на 11.50 мск пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Ущерб от пожара и причины возникновения устанавливаются", — говорится в сообщении.