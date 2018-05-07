На Ямале произошел пожар на крупном складе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. Складское помещение горело под Новым Уренгоем в ЯНАО на площади 400 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В ведомстве заявили, что возгорание склада в районе Коротчаево произошло примерно в 11.00 (9.00 мск). Объект находится в 50 километрах от ближайшей пожарной части, на момент прибытия спасателей горение наблюдалось на площади 400 квадратных метров.

"Ликвидация открытого горения зафиксирована в 13.12 (11.12 мск)", — сказал собеседник агентства, отметив, что угрозы рядом стоящим зданиям нет.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. В МЧС не уточнили, что находится на территории указанного объекта.