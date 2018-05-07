По делу пропавшего в Бурятии мальчика опросили более 300 свидетелей

КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Более 200 дворов обошли волонтеры и полицейские по время поиска пропавшего ребенка в Бурятии и опросили более 300 возможных очевидцев, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

Ранее СК сообщил, что инцидент произошел в Иволгинском районе в воскресенье вечером. Мать зашла на 20 минут в гости сестре, а сына оставила играть с детьми возле дома. Когда женщина вернулась, ребенка уже не было. По словам детей, они не заметили, как пропал малыш. На берегу реки, протекающей возле дачного поселка, была обнаружена странная надпись "умрет". В настоящее время возбуждено уголовное дело о похищении. Полиция и волонтеры ищут мальчика, следователи выясняют, что это за надпись, кто ее написал и имеет ли она отношение к делу.

"За минувшие сутки силами полиции и волонтеров пройдено русло реки, в ходе обхода 226 дворов ДНТ (дачный поселок – ред.) опрошены более 300 возможных очевидцев, обследованы строящиеся здания", — сказала Маслова.

Она добавила, что ребенка ищут сотрудники районного отдела полиции и МВД Бурятии, волонтеры, психологи, сотрудники следственного комитета. К поискам подключились сотрудники районной администрации и Гурульбинской средней школы.