В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Теплоход и лодка, в которой находились дети, едва не столкнулись на водохранилище в Воронежской области, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации пресс-службы, сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.
Другие новости региона читайте здесь>>