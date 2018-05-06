Более 200 жителей поселка в Красноярском крае эвакуированы из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. Из поселка Ворогово Туруханского района Красноярского края из-за подтопления эвакуированы 203 человека, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве сообщили, что уровень воды в реке Енисей повысился из-за затора в районе многоостровья. В поселке Ворогово организовано оповещение населения по громкоговорящей связи и подворовыми обходами. Для снижения размеров материального ущерба силами местного населения организована эвакуация автотранспорта, сельхозтехники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории.

"В поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека (207 детей). Эвакуировано из населенного пункта 203 человека", — говорится в сообщении.

В превентивных целях подготовлены пункты временного размещения людей. Проводится эвакуация населения в поселок Бор. На дежурстве находятся два вертолета Ми-8 и три плавсредства. Всего привлечен 41 человек, восемь единиц техники.

По информации регионального управления МВД, в поселке дежурят два сотрудника полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и чужого имущества. В ведомстве сообщили, что критический уровень воды составляет 10 метров. По данным на 13.00, уровень составлял 14 метров.