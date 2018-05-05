Пожар в ТЦ Ноябрьска "Семья" локализован

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пожар в торговом центре в Ноябрьске в ЯНАО локализован, угрозы для рядом стоящих зданий нет говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

"На данный момент пожар локализован, пострадавших и погибших нет. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям нет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар, его площадь оценивается по меньшей мере в 2,2 тысячи квадратных метров.