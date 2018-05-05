В Оренбуржье госпитализировали четверых детей, спасенных в пожаре

УФА, 5 мая — РИА Новости. Четверо детей, спасенные из горящего жилого дома в Оренбургской области, госпитализированы в больницу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее МЧС области сообщало, что в ночь на субботу в жилом доме в селе Новотроицкое Оренбургской области произошел пожар из-за замыкания электропроводки. В доме проживала многодетная семья: пожилой мужчина-инвалид, его дочь и ее шестеро детей, возраст которых от 1,5 до 12 лет. Ведомство сообщало, что дедушка ночью почувствовал запах гари, разбудил старшего внука, и мальчик вывел из горящего дома дедушку и троих братьев и сестер. Две девочки скончались. В момент происшествия матери детей не было дома.

"В пожаре погибли семилетняя и девятилетняя сестры. Четверо несовершеннолетних детей: двое мальчиков 11 и 12 лет и девочки четырех и полутора лет, а также 68-летний дедушка госпитализированы в районную больницу. Мальчик, который выводил детей и дедушку из дома, и сам мужчина, получили ожоги от 5 до 14% тела", — говорится в сообщении.

Ведомство решает вопрос о размещении спасенных детей в реабилитационный центр города Оренбурга. Кроме того в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", следствие даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики, МЧС, а также следствием будут выяснены причины и условия, из-за которых произошла трагедия.