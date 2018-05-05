Митинг сторонников Навального во Владивостоке прошел без происшествий

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Сторонники Алексея Навального в субботу собрались на согласованный митинг у Дома молодежи во Владивостоке, акция прошла спокойно, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Митинг продолжался около 2 часов. Участники акции принесли самодельные плакаты в защиту свободного интернета и флаги РФ. На митинге присутствовала полиция. Собравшиеся вели себя спокойно, задержаний не было.
Официальным комментарием полиции о количестве участников РИА Новости не располагает.