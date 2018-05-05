Митинг сторонников Навального во Владивостоке прошел без происшествий

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Сторонники Алексея Навального в субботу собрались на согласованный митинг у Дома молодежи во Владивостоке, акция прошла спокойно, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сторонники Навального во Владивостоке в группе в соцсетях призывали горожан прийти на митинг. На страничке также была размещена памятка к проведению митинга, в которой, в частности, были предупреждения о недопустимости высказываний экстремистского и оскорбительного характера. Власти согласовали место и время проведения мероприятия.

Митинг продолжался около 2 часов. Участники акции принесли самодельные плакаты в защиту свободного интернета и флаги РФ. На митинге присутствовала полиция. Собравшиеся вели себя спокойно, задержаний не было.

Официальным комментарием полиции о количестве участников РИА Новости не располагает.