Вблизи Симферополя загорелась мусорная свалка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Возгорание на Каменском мусорном полигоне произошло в окрестностях Симферополя, ситуация находится под контролем, сообщил заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.

Возгорание возникло рано утром в субботу. Сейчас идет отсыпка грунтом близлежащего леса, чтобы не допустить распространения огня.

"Возгорания на закрытых полигонах ТКО (твердых коммунальных отходов) — довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне за последнюю неделю отсыпка не производилась, что, вероятно, и стало причиной возгорания", — сказал Гуменюк, слова которого приводит администрация Симферополя.

Полигон твердых бытовых отходов в симферопольском микрорайоне Каменка был закрыт в конце 2016 года для рекультивации.

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