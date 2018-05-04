МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования трех человек, в том числе двух детей, при падении с модели танка Т-60, на котором катали отдыхающих в парке в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 29 апреля 2018 года в одном из парков в Приморском районе города организаторы фестиваля "Боевая сталь" катали посетителей за 300 рублей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 мужчина и двое подростков не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу.

"29 апреля… произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросили "танкиста".

Отмечается, что в ходе расследования будут назначены экспертизы, в том числе для установления модели и технического состояния фигурирующего в деле транспортного средства.