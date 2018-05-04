Аксенов объяснил задержание у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Задержание у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна произведено в соответствии с российским законодательством и призвано не допустить нанесения ущерба крымскому региону, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В пятницу российский сторожевой корабль "Аметист" задержал украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России к западу от мыса Тарханкут. Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым "для проведения процессуальных действий". В погрануправлении ФСБ по Крыму подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом".

"Все действия, осуществленные погранслужбой ФСБ, были произведены в соответствии с российским законодательством. К сожалению, органы власти Украины настроены на то, чтобы нанести максимальный ущерб российскому Крыму. Поэтому уверен, что все меры, предпринимаемые РФ, правильные и необходимые", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, ранее комментируя задержание украинского судна, подчеркнул, что действия рыбаков будут оцениваться строго в рамках закона — в отличие от того, как действовал Киев в отношении моряков задержанного российского судна "Норд".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян ранее заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы. В свою очередь МИД Украины назвал задержание судна незаконным и потребовал "безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", направив соответствующую ноту российской стороне.