Жителя Воронежской области будут судить за призывы к терроризму

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Житель Воронежской области предстанет перед судом за призывы к терроризму в интернете, а также изготовление и хранение взрывчатки, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

В отношении 31-летнего жителя города Лиски было возбуждено дело по статьям "публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет", "возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, совершенные с использованием сети интернет", "незаконное изготовление взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств".

"Следствием установлено, в период времени примерно с февраля 2017 года по 23 июля 2017 года обвиняемый… при помощи мобильного телефона разместил в интернете в открытом доступе аудиофайл, содержащий призыв к осуществлению террористической деятельности и вовлечение в деятельность террористической организации, с целью ознакомления с ним неограниченного круга лиц", — говорится в сообщении СК.

Как отмечает следствие, мужчина был "приверженцем экстремистских взглядов, а также сторонником идей международной организации, которая решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России". В управлении ФСБ по Воронежской области РИА Новости уточнили, что обвиняемый — сторонник террористической группировки "Исламское государство"*.

"В марте и июле 2017 года он разместил в интернете в открытом доступе два аудиофайла, содержащих высказывания, направленные на возбуждение вражды, ненависти (розни) в отношении группы лиц, выделенной по признаку отношения к религии", — информирует следствие.

По его данным, мужчина также изготовил взрывное устройство, которое хранил у себя дома до конца августа 2017 года — когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками ФСБ.

"Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли материалы, предоставленные УФСБ России по Воронежской области, показания свидетелей, протоколы осмотров предметов, заключения проведенных судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

* Запрещена в России