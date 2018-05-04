Суд арестовал имущество пресс-секретаря и двух сотрудников Роскомнадзора

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Суд наложил арест на имущество обвиняемых сотрудников Роскомнадзора, в том числе пресс-секретаря организации Вадима Ампелонского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"С момента последнего продления домашнего ареста обвиняемых следствием выполнен ряд действий: проведены допросы, очные ставки, наложен арест на имущество обвиняемых", — сказал следователь.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Кроме Ампелонского по делу проходит также глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления ведомства Борис Едидин, трое мужчин с санкции суда содержатся под домашним арестом. Еще одна фигурантка – Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата). Сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее троим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления.

Объем материалов уголовного дела уже составляет более 100 томов.