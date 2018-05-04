Суд в Москве заключил под стражу одного из участников секты "Аум Синрике"*

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Суд заключил под стражу одного из участников секты "Аум Синрикё"* Михаила Устьянцева, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщатся на сайте СК России.

По информации ведомства, продолжается расследование дела в отношении руководителей и участников международного религиозного объединения "Аум Синрикё"*.

"Третьего мая 2018 года Михаилу Устьянцеву, подозреваемому в организации террористического сообщества и участии в нем, Басманным районным судом городе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Устьянцеву будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Устьянцев был задержан в ходе совместных с ФСБ России следственно-оперативных мероприятий 1 мая 2018 года в Волгограде при проведении встречи с местными жителями с целью их вовлечения в деятельность организации.

Устьянцев поддерживал контакты с неустановленными японскими лидерами организации, осуществлял подготовку и проведение собраний ее участников, координировал сбор и учет денежных средств, уточняется в сообщении.

Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тысяч до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.

*Террористическая организация, запрещенная в России.