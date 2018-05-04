СК обвинил пресс-секретаря и двух сотрудников Роскомнадзора в растрате

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Следствие инкриминирует пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам дела растрату на сумму около 6 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата)", — сказал следователь. По его словам сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее троим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления.

Следователь также сообщил, что расследование планируется завершить ближе к осени.

"Предварительного следствия по уголовному делу в установленном порядке был продлен до 7 сентября. За указанный срок следствию необходимо провести ряд следственных и процессуальных действий, получить результаты экспертиз, а также перейти к выполнению требований статьи 215 (окончание предварительное следствия)", — сказал следователь.

Объем материалов уголовного дела уже составляет более 100 томов.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Санкция статьи предполагает до десяти лет заключения. Кроме Ампелонского по делу проходит также глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления ведомства Борис Едидин, трое мужчин с санкции суда содержаться под домашний арестом. Еще одна фигурантка – Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.