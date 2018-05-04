На Ставрополье уничтожили двух экстремистов, планировавших теракты

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты, сообщили в ФСБ.

Ведомство провело спецоперацию в Невиномысске. При попытке задержания двое преступников оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Известно, что они готовили теракты.

При осмотре места происшествия обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Задержаны 189 и уничтожены 15 бандитов и их пособников.

