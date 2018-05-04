В Астраханской области задержали подозреваемого в торговле людьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Пограничники задержали в Астраханской области уроженца Средней Азии, который четыре года находился в межгосударственном розыске по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

"Уроженец Средней Азии четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следственных органов своей страны", — говорится в сообщении

Иностранного гражданина задержали при проведении пограничного контроля пассажирского поезда, пересекавшего границу в пункте пропуска "Аксарайский".

После проведения необходимых мероприятий задержанный был передан сотрудникам полиции.