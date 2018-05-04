В Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту смерти в больнице 8-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по области.

По версии следствия, 19 марта 2018 года школьница была госпитализирована с кишечной инфекцией в детскую городскую больницу №27. По результатам лечения 30 марта 2018 года она выписана из стационара. На следующий день состояние ребенка резко ухудшилось, и 1 апреля каретой скорой помощи она доставлена в детскую инфекционную больницу №8, где в тот же день скончалась, отмечает СК.

"По факту смерти в больнице восьмилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". С целью установления причин смерти ребенка назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Следователям предстоит выяснить, правильно ли девочке оказывалась медицинская помощь, верны ли поставленный диагноз и назначенное лечение.

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям врачей, допустивших смерть пациентки. Расследование уголовного дела продолжается.