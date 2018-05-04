В Иваново задержали женщину, выбросившую щенка из окна пятого этажа

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Полиция в Иваново задержала местную жительницу, которая выбросила из окна пятого этажа щенка, своим лаем мешавшего ей выпивать с приятелем, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщило УМВД по региону в пятницу.

Указывается, что в полицию поступило сообщение, что из окна дома на проспекте Шереметевский с пятого этажа неизвестные выбросили щенка, на место выехали сотрудники полиции.

"В результате проверки оперативно установлены обстоятельства произошедшего и фигурант. Выяснилось, что к жителю дома в гости пришла 38-летняя знакомая с собакой. Во время распития спиртных напитков, когда собака надоела им лаем, женщина выбросила ее из окна", — говорится в сообщении.

Хозяйку щенка задержали, оказалось, что она без определенного места жительства и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными). Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком до трех лет", — сообщает полиция.

Ведомство уточняет, что щенок прооперирован и находится в одном из приютов для животных.