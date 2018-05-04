СК завел дело из-за обрушения потолка в бийском бассейне "Дельфин"

БАРНАУЛ, 4 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части потолочной конструкции в бийском бассейне "Дельфин", сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, в марте текущего года во время тренировки школьников в бассейне произошло частичное обрушение перекрытия крыши.

"Обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду, по счастливой случайности никто из детей не пострадал", — говорится в сообщении.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В рамках расследования будет дана правовая оценка того, сколь надлежащим образом должностные лица оказывали услуги в области физической культуры и спорта.