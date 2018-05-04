Источник рассказал об автобусах, сгоревших в Новой Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сгоревшие минувшей ночью в Новой Москве автобусы не относятся к какому-либо парку московских операторов пассажирских перевозок, сообщил РИА Новости в пятницу источник в транспортном комплексе столицы.

Информированный источник ранее сообщил РИА Новости, что причиной пожара в автопарке в Новой Москве, где полностью выгорели 15 автобусов, по предварительным данным, мог стать поджог. Как ранее сообщили в МЧС, пожар происходил в ночь на пятницу на площади 300 квадратных метров по улице Типографская в Щербинке. Ведомство сообщало о 12 сгоревших машинах.

"В ночь на пятницу на Типографской улице в новой Москве произошел пожар ‒ загорелись 15 автобусов. Возгорание было локализовано силами МЧС. Сгоревшие автобусы не относятся к какому-либо парку московских операторов пассажирских перевозок и не являются частью транспортного комплекса столицы", — рассказал источник агентства.