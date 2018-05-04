В Хабаровске при пожаре полностью сгорели четыре частных дома

ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. Четыре частных дома сгорели полностью и один пострадал частично при пожаре в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске, сообщает в пятницу пресс-служба городской мэрии.

Ранее сообщалось, что пожар на улице Минусинская в Хабаровске произошел в четверг. Для тушения огня привлекалась авиация МЧС. Жертв нет. По предварительным данным, от пожара пострадало пять жилых домов и три надворные постройки, а также автосервис. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

"Полностью сгорели четыре дома: по улице Минусинской, 43, 45, 47 и по улице Прибережной, 112, еще один дом №110 по этой уже улице частично пострадал от пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по официальным данным, в пострадавших домах по улицам Минусинской и Прибрежной было прописано девять человек. Погорельцам предложили переехать в маневренным фонд, но они отказались. Обращений о предоставлении помощи в отдел по социальной работе с населением комитета администрации города по управлению Индустриальным районом также не поступало.

Ранее УМВД сообщало, что в сгоревших домах постоянно проживало четыре человека — семья с ребенком и женщина.

Мэрия также информирует, что в настоящий момент электроснабжение в частном секторе на улицах Прибрежной и Минусинской полностью восстановлено.