В Туве возбудили уголовное дело после гибели шахтера

КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности после обрушения и гибели шахтера в тувинской шахте, сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета РФ.

Обрушение породы произошло в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром 30 апреля. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер не был найден. По данному факту СУСК РФ по республике начал доследственную проверку. В четверг вечером в правительстве республики сообщили об обнаружении тела, которое принадлежит начальнику участка. По версии следствия, обвал произошел в результате нарушения правил безопасности при ведении горных и иных работ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва по результатам доследственной проверки, проведенной по факту обвала горной породы в шахте ООО "УК Межегейуголь", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ)", — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, проводится сбор материала для назначения необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы. Для установления причины смерти работника шахты назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.