В московском парке опрокинулась повозка с пассажирами

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании повозки с пассажирами в парке Коломенское в Москве, за пострадавшими вылетели два медицинских вертолета, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"Два санитарных вертолета вылетели в парк Коломенское, где перевернулась повозка с пассажирами", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. В настоящее время экипаж первого вертолета эвакуирует с места происшествия одного пострадавшего.

Обстоятельства ЧП выясняются.