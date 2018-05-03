НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Глава департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, подозреваемый во взятке в 6,5 миллиона рублей, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании помощь в аукционе на строительство детского сада в ЖК "Зенит" в одном из районов Нижнего Новгорода за взятку в 6,5 миллиона рублей. Затем подозреваемый попросил членов комиссии аукциона признать эту заявку действительной, зная, что она не соответствует необходимым требованиям, отмечает СК.

По результатам аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму более 130,5 миллиона рублей. Позднее, 2 мая 2018 года в одном из городских автосалонов подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в размере 800 тысяч рублей, при получении этих средств чиновник был задержан.

"Суд избрал меру пресечения подозреваемому. Он арестован сроком на два месяца", — сообщили РИА Новости в региональном СУСК.