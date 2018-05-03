Замначальника УМВД по Краснодару уволили в связи с утратой доверия

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Заместитель начальника УМВД России по городу Краснодару уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия, так как его близкая родственница работала в курируемом им подразделении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По сообщению ведомства, в ГУМВД России по Краснодарскому краю прошла служебная проверка в отношении заместителя начальника УМВД России по Краснодару.

"При проведении служебной проверки установлено, что близкая родственница заместителя начальника, в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, на протяжении двух месяцев несла службу в курируемом им подразделении. Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов. В настоящее время заместитель руководителя уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.