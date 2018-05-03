В Ростовской области похитители требовали за подростка десять тысяч рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в похищении подростка, за которого они требовали 10 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

По версии следствия, 30 апреля текущего года четверо жителей Азовского района напали на 17-летнего подростка, усадили его в автомобиль, где удерживали в течение четырех часов, требуя передачи 10 тысяч рублей. "Подросток был отпущен после того, как его мать передала похитителям требуемые денежные средства", — сказала Гагалаева.

В этот же день трое подозреваемых были задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям похищение человека и вымогательство. В настоящее время по делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения еще одного подозреваемого.