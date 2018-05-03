Во Владимирской области шестилетняя девочка погибла под рухнувшей стеной

ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели шестилетней девочки во Владимирской области, на которую упала стена дома, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в селе Бабаево Собинского района 2 мая родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка, который ушел из дома утром.

"В ходе проведения розыскных мероприятий вечером того же дня под завалами обрушившейся старой кирпичной кладки одного из сельских домов обнаружено тело ребенка", — говорится в сообщении.

По факту гибели шестилетней возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, более шести лет назад в частном доме произошел пожар. Новый хозяин участка и здания начал строительство без учета состояния здания после пожара.

"На стене одной из бывших пострадавших пристроек образовались трещины, наклон, что создало очевидную опасность. Соседи по дому неоднократно обращались к представителям владельца участка с просьбой о сносе опасной стены, однако каких-либо мер к зачистке участка и устранению факторов, создающих угрозу для жизни и здоровья граждан, принято не было", — выяснило следствие.

По его информации, домовладение не было огорожено, и поэтому девочка свободно туда зашла. Как отмечает следствие, ребенок воспитывался в многодетной семье, которая недавно переехала в село из Гусь-Хрустального.