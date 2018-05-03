В Тюмени экс-сотрудника вуза оштрафовали за взятки от студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени в четверг приговорил 28-летнего бывшего ассистента кафедры Тюменского индустриального университета к штрафу в 2,1 миллиона рублей за взятки от студентов, сообщает прокуратура Тюменской области.

"Преподаватель признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 2,1 миллиона рублей в доход государства. Кроме того, суд постановил конфисковать сумму взятки (165 тысяч рублей) в доход государства", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе студентам-заочникам предстояло сдать курсовую работу и экзамен по дисциплине "Эксплуатация газопровода" ассистенту кафедры транспорта углеводородных ресурсов. По данным следствия, преподаватель сообщил трем старостам групп, что получить положительные отметки за курсовую работу и экзамен без фактической его сдачи можно путем покупки курсовых работ у предпринимателя, занимающегося полиграфическими услугами.

"Старост это предложение заинтересовало, и они наведались к предпринимателю. Тот назвал стоимость курсовой работы – 6 тысяч рублей, уточнив, что писать ее для каждого студента будет сам ассистент кафедры. При заказе 10 работ старосте она обойдется бесплатно. Старосты о легком способе получения положительных отметок рассказали одногруппникам. При этом они завысили стоимость курсовой работы до 6500 рублей, чтобы разницу забрать себе", — отмечается в сообщении.

С 33 студентов из трех групп в общей сложности было собрано 214,5 тысячи рублей, из них 16,5 тысячи рублей досталось трем старостам, 33 тысячи рублей — предпринимателю за распечатку курсовых работ и 165 тысяч рублей — ассистенту кафедры за положительные отметки за курсовые работы и экзамен без фактической его сдачи.

Прокуратура уточняет, что уголовные дела в отношении 13 студентов, которые обвиняются в даче взятки, направлены в суд. Следственные органы решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности и остальных студентов-взяткодателей. Кроме того, уголовные дела направлены в суд и в отношении трех старост, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.