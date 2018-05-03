В Мурманской области туристка получила ожог глаз в горах

МУРМАНСК, 3 мая – РИА Новости. Спасатели Северо-Западного поисково-спасательного отряда обнаружили в Хибинах Мурманской области туристку, которая получила ожог глаз и потеряла ориентировку в горах, сообщается на странице отряда "ВКонтакте".

"Спасателям … поступила информация, что в Хибинах девушка получила ожог глаз, потеряла ориентировку и просит помощи", — рассказали спасатели.

Дежурная смена прошла по всем предполагаемым местам нахождения пострадавшей в районе перевала Географов. Через несколько часов туристка 1997 года рождения была найдена, доведена до снегохода, эвакуирована к машине и доставлена в лечебное учреждение.

Как пояснили спасатели, девушка, скорее всего, пострадала от снежной слепоты – это ожог конъюнктивы и роговой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. Особенно часто она возникает весной, в период "сияния снегов", когда отражательная способность снежного покрова возрастает.

"Заболевание можно предотвратить с помощью солнцезащитных очков, которые пропускают 5-10 % видимого света и поглощают почти все ультрафиолетовые лучи", — пояснили в отряде.