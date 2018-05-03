Прокуратура нашла нарушения после ЧП в Берлине с автобусом из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Калининградская областная прокуратура нашла многочисленные нарушения требований безопасности после проверки инцидента с неисправным автобусом, на котором калининградские школьники путешествовали в Германию, сообщила пресс-служба ведомства.

В марте полиция Берлина сообщила о задержании неисправного туристического российского автобуса, который перевозил 40 человек, в основном школьников. Выяснилось, что у автобуса не работали тормоза, бензобак не был закреплен, все диски полностью изношены, а подвеска передней оси сломана. Детей из Калининграда разместили в отеле на время задержки. Проверку начали калининградское управление СК и областная прокуратура.

"В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства и подтвердилась информация о том, что транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Установлено, что поездка учащихся восьмого класса школы №7 Калининграда в Берлин на автобусе Neoplan состоялась на основании договора оказания автотранспортных услуг с ООО "Априори Тур" 24 марта. Не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию, как это требует законодательство для организованной перевозки группы детей, отмечает прокуратура. Кроме того, добавляет надзорное ведомство, организовавший поездку учитель не известил директора школы.

Прокурор вынес постановления о возбуждении административного дела, директор фирмы оштрафован на 50 тысяч рублей, юрлицо — на 250 тысяч рублей. В адрес главы администрации Калининграда внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура выяснила также, что водитель автобуса не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка официального документа). Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.