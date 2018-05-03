Следствие попросило арестовать подростка, убившего студентку в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следствие просит арестовать пятнадцатилетнего подростка, убившего на юго-востоке Москвы молодую девушку ради ограбления, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Карина Калёнова.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в суд", — сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщили в ГСУСК РФ по Москве, подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Во время проведения следственных действий задержанный признал вину.

По данным следствия, вечером 30 апреля 2018 года подросток находился около жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, где нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения, от которых жертва скончалась на месте.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.