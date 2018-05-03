Авиация МЧС локализовала крупный пожар в одном из районов Хабаровска

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Спасательная авиация локализовала крупный пожар в хабаровском микрорайоне Красная Речка, жертв нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что шесть жилых домов и автосервис на улице Минусинская загорелись в 17.35 хбр (10.35 мск).

"Возгорание жилых домов в селе Красная Речка Хабаровского района локализовано. На место пожара прибыли вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 от Хабаровского АСЦ МЧС России, которые произвели по одному сбросу воды объемом 17 тонн", – говорится в сообщении.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 48 человек и 12 единиц техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.