Жителя Череповца осудили почти на девять лет колонии за развращение детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Суд приговорил жителя Череповца к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы за развращение 14-летних мальчиков, которым он демонстрировал порнографические фотографии и поил спиртным, сообщает в четверг СУСК РФ по Вологодской области.
Как уточняет СУСК по региону, 43-летний житель Череповца познакомился с одним из мальчиков на улице, когда тот прогуливал урок, и расположил его к себе, угостив мороженым. В дальнейшем мужчина неоднократно приглашал в гости подростка и его приятеля. Позднее, в июне 2017 года, подсудимый встречался на даче с другим 14-летним мальчиком, которого угощал спиртным, отмечает областное следственное управление.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях и детских учреждениях здравоохранения, информирует СУСК по Вологодской области.