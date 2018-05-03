У кафе во Владикавказе произошла драка, трое мужчин пострадали

ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Трое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки в кафе во Владикавказе, сообщает управление Росгвардии по Северной Осетии.

"Во Владикавказе примерно в час ночи, увидев массовую драку, администратор кафе нажал тревожную кнопку сигнализации. На место было направлено два экипажа группы задержания вневедомственной охраны. Увидев подъехавших стражей правопорядка, злоумышленники попытались выбросить окровавленные ножи и скрыться с места преступления, но были задержаны", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, между компанией молодых людей, праздновавших в кафе день рождения, и тремя мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в дальнейшем в драку, отметили в управлении Росгвардии.

"В результате драки трое молодых людей с многочисленными ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.

По данным управления, в отношении троих задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", один из них ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности по различным статьям.