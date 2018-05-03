В Омске лжепродавца майнинговых ферм осудили на три года тюрьмы

НОВОСИБИРСК, 3 мая — РИА Новости. Ленинский суд Омска приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии местного жителя за хищение 2 миллионов рублей под видом продажи оборудования для майнинга криптовалют, сообщает в четверг прокуратура Омской области.
По данным надзорного ведомства, летом 2017 года мужчина с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил в интернете объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности же такого оборудования у них не было.
"Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей. При новой попытке снятия денежных средств в размере 500 тысяч рублей один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан органам полиции. Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме", — говорится в сообщении.
Кроме наказания в виде лишения свободы суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в силу.