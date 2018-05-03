По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" назначили дополнительные экспертизы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ряд дополнительных экспертиз назначен по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", устанавливаются все чиновники, причастные к трагедии, сообщила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске", — сообщила Петренко.

Обвинение предъявлено восьми фигурантам. По словам Петренко, следователи продолжают работу "по установлению других чиновников, причастных к пожару".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

После кемеровской трагедии МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех ТЦ, где есть развлекательные центры, и нашли в каждом втором нарушения противопожарных правил.