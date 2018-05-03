В Приморье остановили движение на трассе между городами Артем и Находка

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Движение на трассе между городами Артем и Находка в Приморье остановлено из-за подтопления в районе поселка Смоляниново, сообщает администрация края.

Ранее спасатели предупредили о мощном циклоне в Приморье 2 и 3 мая. Местами в регионе прошел дождь со снегом. По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. Ожидаются сильные осадки — 50 миллиметров и более за 12 часов. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду. Циклон смещается на северо-восток.

"Движение на автодороге Артем – Находка в районе поселка Смоляниново временно приостановлено. Из-за высокого поднятия воды оказался затоплен временный проезд через реку Лобога", — говорится в сообщении властей.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, дорожники спускают воду, и в четверг к вечеру проезд будет открыт.

В краевой администрации отметили, что специалисты начали устраивать временный объезд через реку Малютинка на полуострове Песчаный, где шторм разрушил мост. Также восстанавливается мост через ручей в селе Данильченково Лазовского района, где разрушен деревянный настил. "Работы будут завершены в течение дня", — отметили приморские власти.

Ранее мэрия Владивостока информировала о прекращении работы морского прибрежного транспорта из-за шторма.