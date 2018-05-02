На севере Москвы ветер оборвал линию электропередач

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ураганный ветер повалил дерево, оборвав линию электропередач, на севере Москвы, в районе станции метро "Аэропорт", передаёт корреспондент РИА Новости.

В настоящее время на месте уже работают сотрудники коммунальных служб.

Штормовой ветер с проливным дождем длился около пяти минут, при этом одно из деревьев не выдержало, и ветер вырвал его с корнем. Оказались оборваны линии электропередач.

Прибывшие на место сотрудники городских служб огородили место ЧП лентой и попросили никого близко не подходить.