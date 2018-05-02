В Саратове школьницу задержали из-за драки со сверстницей

САРАТОВ, 2 мая — РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подозревается в избиении 15-летней ученицы, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.

По данным главка, мать младшей из школьниц во вторник обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь, ученицу седьмого класса, у дома 2 по улице Барнаульская в Заводском районе города избила 16-летняя школьница.

"Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних школьница задержана, обязана явкой. Решение — (возбуждено) уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в сообщении. Фигурантке дела грозит до четырех месяцев ареста.